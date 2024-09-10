Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da düğün konvoyu yapanlara trafik cezası ve adli işlem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da düğün konvoyu yapan sürücüler ve yolcular, trafiği tehlikeye düşürdükleri için toplam 22 bin 770 TL trafik idari para cezası aldı. Ayrıca, sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

Avcılar'da düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve yolculara toplam 22 bin 770 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkın da adli işlem başlatıldı.

İstanbul Avcılar İlçesi D-100 Karayolu'nda 08.09.2024 tarihinde düğün konvoyu yapan bir grup trafiği tehlikeye attı. Araçlarını yan durdurup yoldan araç geçmesini engellediler. Görüntüler üzerine işlem başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri plaka bilgisinden şahısların kimlik bilgilerine ulaştı. Kimlik bilgileri tespit edilen; K.K., S.K., K.B., B.K., ve Y.D. isimli araç sürücüleri ve aracın camlarına çıkarak yolculuk eden M.K., A.T., ve Y.İ.Ç isimli şahıslar yakalandı. Sürücüler; K.K., S.K., K.B., B.K., ve Y.D.'ye ile camdan çıkarak yolculuk yapan M.K., A.T., ve Y.İ.Ç'ye toplam 22 bin 770 TL trafik idari para cezası uygulandı. Yakalanan K.K., S.K., K.B., B.K., ve Y.D. isimli şahıslar hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul Avcılar 3-sayfa Güncel trafik

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin yüzünü güldürecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
IPHONE 16 FİYATLARI VE ÖZELLİKLERİ! iPhone 16 ne zaman çıkacak? Türkiye iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Galip Ensarioğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu kaç yaşında, nereli? GSS prim borcunu ödemezse ne olur? Genel sağlık sigortası prim borcunu ödemezsem ne olur? Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu? Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi! TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER! Masterchef 10 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selena dizisi Selin evlendi mi? Cansu Demirci kaç yaşında ve kiminle evlendi?
title