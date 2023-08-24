Avcılar'da Dr. İbrahim Karahan Oteli Saldırı Sonucu Öldürüldü

AVCILAR'da Dr. İbrahim Karahan'ın otelde öldürüldüğü saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Kıtay ile, birlikte kaçtığı Dılnoza Bayramova kadın tutuklandı.

Avcılar'da dün 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, Dilnoza Bayramova ile otele giden Doktor İbrahim Karahan, daha sonra otele gelen Bayramova'nın arkadaşı Ali Asker Kıtay tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay ise ifadesinde, bacağına ateş etmek istediğini ve yanlışlıkla karnından vurduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Bayramova ve Kıtay, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Bayramova ve Kıtay cezaevine gönderildi. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin otel görevlisiyle odaya çıktığı, elinde silahla odaya girdiği, cinayeti işledikten sonra Bayramova ile birlikte kaçtığı görülüyor.