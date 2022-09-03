Avcılar'da direksiyon kursu öğretmenlerine saldırı kamerada 3. Sayfa Haberleri Avcılar'da bir grup şahıs sınav alanında eğitim veren direksiyon öğretmenlerini araçlardan indirmeye çalışarak saldırıda bulundu. Avcılar'da bir grup şahıs sınav alanında eğitim veren direksiyon öğretmenlerini araçlardan indirmeye çalışarak saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan öğretmenler korku dolu anlar yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar, direksiyon sınav alanında eğitim veren öğretmenlere kurs sırasında saldırıda bulundu. Şüphelilerin bu eylemlerinin sebebi henüz bilinmezken olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlar cep telefonu kamerasında Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların sınav alanında eğitim vermekte olan direksiyon öğretmenlerine bağırarak araçlardan çıkarmaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Firuzköy Mahallesi Avcılar 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Avcılar'da direksiyon kursu öğretmenlerine saldırı kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.