Haberler

Avcılar'da takla atan otomobil E-5'e daldı: O anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

E-5 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Sürücü hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak E-5 Karayolu'na girdi. Olayda 3 otomobil hasar görürken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yanyolda seyreden 34 ARB 449 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine çarptı. Hızını alamayan otomobil takla atarak E-5'e daldı ve iki otomobile çarparak ters döndü. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik meydana gelirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük