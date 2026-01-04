Avcılar'da takla atan otomobil E-5'e daldı: O anlar kamerada

Avcılar yanyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak E-5 Karayolu'na girdi. Olayda 3 otomobil hasar görürken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yanyolda seyreden 34 ARB 449 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine çarptı. Hızını alamayan otomobil takla atarak E-5'e daldı ve iki otomobile çarparak ters döndü. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik meydana gelirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL