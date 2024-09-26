Avcılar'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Avcılar'da denizde bir kadın cesedi bulundu

İSTANBUL - Avcılar'da denizde sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu.

Avcılar'da sabah saatlerinde balıkçılar, kıyıdaki kayalıkların dibinde bir ceset olduğunu fark etti. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.