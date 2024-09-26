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Avcılar'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu

Avcılar'da Denizde Kadın Cesedi Bulundu
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde sabah saatlerinde balıkçılar tarafından kıyıya vurmuş bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ceset üzerinde inceleme başlatıldı.

Avcılar'da denizde bir kadın cesedi bulundu

İSTANBUL - Avcılar'da denizde sahile vurmuş bir kadın cesedi bulundu.

Avcılar'da sabah saatlerinde balıkçılar, kıyıdaki kayalıkların dibinde bir ceset olduğunu fark etti. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - 3.Sayfa

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