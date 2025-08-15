Avcılar'da Çorap Atölyesinde Yangın Çıktı

Avcılar'da Çorap Atölyesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'daki bir çorap atölyesinde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, atölyeyi kullanılamaz hale getirirken, binanın giriş katında da hasara neden oldu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Avcılar'da bir çorap atölyesinde başlayan yangın, kumaş ve ipliklerin alev almasıyla büyüdü. Atölye kullanılamaz hale gelirken, itfaiye müdahalesi sirayeti önledi.

Yangın, 03.30 sıralarında Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi G642 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında bulunan çorap üretim atölyesinde başlayan yangın, ipliklerin alev almasıyla hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede atölyesi saran alevler 4 katlı binaya da kısmen sirayet ederken, yoğun duman bütün bir sokağı kapladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonunda alevler kontrol altına alınarak binaya sirayet etmeden bastırıldı. Evin hemen karşısında yer alan elektrik direğindeki elektrik akımı tedbiren ekipler tarafından kesildi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan müdahalenin ardından atölye tamamen kullanılamaz hale gelirken atölyenin bulunduğu bina kısmen hasar gördü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in yeni işgal planına Türkiye'den sert tepki

Netanyahu'dan dünyayı ayağa kaldıran yeni işgal planı
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak

Murat Kapki'nin ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'Sigarasız şehir olacak' dediği ilimiz

İşte Bakan Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı

Rozetleri Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.