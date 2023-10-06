Avcılar'da Bir Kadın Evde Ölü Bulundu

Avcılar'da yaşayan Gülhan Yardımcı'nın evinde ölü olarak bulundu. Cesedin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

AVCILAR'da annesiyle birlikte yaşayan Gülhan Yardımcı (47) evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Ümit Sokak'ta meydana geldi. Birlikte yaşadığı kızı Gülhan Yardımcı'ya 11.30'dan sonra ulaşamayan Havana Yardımcı, 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, banyoyu kontrol ettiklerinde Yardımcı'nın cansız bedeniyle karşılaştılar. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.