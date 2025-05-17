Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Avcılar'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Avcılar'da bıçaklı kavga kamerada: 2 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevredeki bir parkta başlayan tartışma sokağa taştı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların bıçak çektiği kavgada bir kişi bacağından diğeri ise kasığından yaralandı. Çıkan kavgada taraflar çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin bıçaklı kavgaya yönelik başlattığı çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga anları çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kafenin önünde bekleyen gruba yaklaşan karşı grubun yaklaştığı ardından bir kişinin karşı tarafa vurması ile bıçakların çekildiği kavga anları yer aldı. Öte yandan kanlar içerisinde yaralanan iki kişiye çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı anlar da çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

78 kişinin can verdiği otel yangınında istenen cezalar belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Slovenya'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

Muhalif vekil parlamento çatısına çıkarak canına kıymak istedi
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Goldman Sachs bankası altın fiyatının yeni rekor kırabileceği tahmininde bulundu

Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim

Merih Demiral'dan Fenerbahçe sözleri: Heyecandan bayılacak gibiydim
HAVELSAN'ın BARKAN insansız otonom kara aracının seri üretimi başlıyor

Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı

Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer

Tüm Avrupa'nın konuştuğu 58 milyon euroluk transfer! İmzalar atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.