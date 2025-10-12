Avcılar'da Balkon Çöktü: 66 Yaşındaki Kadın Hafif Yaralandı

Avcılar'da, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki kadın hafif yaralandı.

Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Hayriye E. molozların altında kaldı. Balkonun çöktüğünü gören çevredeki bir vatandaş yaşlı kadını molozların arasından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen kadın ilk müdahalenin ardından civardaki hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, ilk incelemesinin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi.

Öte yandan, bina hakkında daha önce de yapılan incelemelerde riskli yapı olması gerekçesiyle tahliye kararı verildiği öğrenildi. - İSTANBUL