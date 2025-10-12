Haberler

Avcılar'da Balkon Çöktü: 66 Yaşındaki Kadın Hafif Yaralandı

Avcılar'da Balkon Çöktü: 66 Yaşındaki Kadın Hafif Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da bulunan 6 katlı bir binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. Balkonun çökmekte olduğu sırada orada bulunan 66 yaşındaki Hayriye E. hafif yaralanarak molozların arasından kurtarıldı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi, bina tahliye edilerek mühürlendi.

Avcılar'da, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki kadın hafif yaralandı.

Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki Hayriye E. molozların altında kaldı. Balkonun çöktüğünü gören çevredeki bir vatandaş yaşlı kadını molozların arasından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen kadın ilk müdahalenin ardından civardaki hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, ilk incelemesinin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi.

Öte yandan, bina hakkında daha önce de yapılan incelemelerde riskli yapı olması gerekçesiyle tahliye kararı verildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan'ın Dünya Kupası hayallerini eski Sivassporlu Manaj yıktı

Eski Sivaslı, yıldızlarla dolu o takımın Dünya Kupası hayalini bitirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak

Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanların ehliyeti 120 gün geri alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.