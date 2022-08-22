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Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu... O anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu.

Avcılar'da 'aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar konuştu... O anlar kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da evli bir adamla birlikte olduğu iddia edilen kadın, adamın ailesi tarafından sokak ortasında darp edildi. Dakikalarca devam eden olayda sopa ve yumruklar konuşurken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadın evli bir adamla ilişki yaşadığını öğrenen adamın ailesi durumdan haberdar oldu. Öfkelenen adamın ailesi kadına saldırdı. Dakikalarca devam eden olayda, sopa, tekme, yumruklar havada uçuşurken, mahalleli tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

Avcılar 3. Sayfa Haberler

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