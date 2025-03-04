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Avcılar'da Aile Katliamı: Cenazeler Adli Tıp Kurumundan Alındı

Avcılar'da Aile Katliamı: Cenazeler Adli Tıp Kurumundan Alındı
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Dün Avcılar'da meydana gelen aile katliamında hayatını kaybeden Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı ve üç çocuğunun cenazeleri otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi. Olayda Velican Alıcı'nın intihar ettiği bildirildi.

Avcılar'da dün gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Dün Avcılar'da gerçekleşen olayda cinnet geçiren Velican Alıcı eşi Fikriye Alıcı ve üç çocuğunu silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayda hayatını kaybeden Velican Alıcı, Fikriye Alıcı ve üç çocuğu olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler defnedilmek üzere aile yakınlarına teslim edildi. Bu sırada Adli Tıp Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Zanlı Velican Alıcı'nın cenazesi memleketi Konya'ya götürülürken talihsiz çocuklar ve anne Fikriye Alıcı'nın cenazesi ise Silivri'ye götürüldü - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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