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Avcılar'da aile dehşeti: Oğlunu öldürdü, anne ve babası ağır yaralandı

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Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen bir şüpheli, bilinmeyen bir nedenle çıkardığı tartışma sonucu annesini, babasını ve oğlunu bıçakladı. Olay sonucunda oğlu hayatını kaybederken, anne ve babası ağır yaralandı. Katil zanlısı ise kaçmaya çalışıyor.

Avcılar'da aile dehşeti: Oğlunu öldürdü, anne ve babası ağır yaralandı

İSTANBUL - Avcılar'da alkollü olduğu iddia edilen bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle çıkardığı tartışma sonucu annesini, babasını ve oğlunu bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüphelinin oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürekli alkol tükettiği söylenen Ali Güneş Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı babası Paşa Güneş ile tartışan katil zanlısı mutfaktan aldığı bıçakla önce babasını sonra kendisini engellemeye çalışan annesini yaraladı. Katil zanlısı Güneş bu sırada araya girmeye çalışan oğlu Onur Güneş'i de bıçakla yaraladı. Sesler üzerine komşular tarafından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ağır yaralanan Onur, Paşa ve Gülşah Güneş'i hastaneye kaldırdı. Onur Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı Ali Güneş olay yerinden kaçarken, polis ekipleri 17 suç kaydı olan ve emlakçılık yaptığı söylenen Ali Güneş'i yakalamak için çalışma başlattı.

(MD- OE- ZB-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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