Avcılar'da 4 yaşındaki kız çocuğuna araba çarptı

Avcılar'da 4 yaşındaki çocuğa araba çarptı: Hayatını kaybeden çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - Avcılar'da 4 yaşındaki bir kız çocuğuna araba çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Avcılar 105. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir anda sokağa çıkan 4 yaşındaki kız çocuğuna o esnada yoldan geçen bir araba çarptı. Olayın ardından küçük kızın hayatını kaybettiği öğrenilirken, ailesinin sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan olayın ardından darp edilmek istenen araç sürücüsünün kalp krizi geçirdiği de öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.