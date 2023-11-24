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Avcılar'da 4 Katlı Bir Bina Çatısında Erkek Cesedi Bulundu

Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.