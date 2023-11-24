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Avcılar'da 4 Katlı Bir Bina Çatısında Erkek Cesedi Bulundu

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Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Avcılar'da 4 katlı bir binanın çatısında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi Çevre Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çatıda tadilat için çalışan H.B.K'ya ait (79) olduğu belirlenen ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu Gümüşpala Avcılar Olaylar Adli Tıp 3. Sayfa Haberler

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