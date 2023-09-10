Avcılar'da 18 kaçak göçmen yakalandı

AVCILAR'da geldikleri cipten indikten sonra çantalarıyla ara sokaklara giren 18 kaçak göçmen polisin çalışmasıyla yakalandı.

Gümüşpala Mahallesi Azim Sokak'ta dün saat 01.00 sıralarında gelen cipten inen 10 kaçak göçmenler ara sokaklara dağıldı. Kaçak göçmenleri görenler polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede 6 kaçak göçmen yakaladı. Ekiplerin gece boyu süren çalışmasıyla Cihangir Mahallesi Kayısı Sokak'ta saklanan 12 kaçak göçmen daha yakalandı. Toplam 18 kaçak göçmen yapılan işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.