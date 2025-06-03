Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Daka'nın İfadesi Ortaya Çıktı

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Daka'nın İfadesi Ortaya Çıktı
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Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Daka'nın İfadesi Ortaya Çıktı
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İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, emniyette verdiği ifadede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Daka'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Daka ifadesinde, "Bahsi geçen araçlar ve para transferleriyle alakalı bir dahilim bulunmamaktadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma, geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019'da 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin Savcılıkta ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"Bahsi geçen araçlar ve para transferleriyle alakalı bir dahilim bulunmamaktadır"

Öte yandan şüphelilerden Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Daka'ya geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın kendisi hakkında elden para aldığı iddiasına yönelik ifadesi soruldu. Daka, "Hakkımda ifade veren Aziz İhsan Aktaş isimli şahsı tanımıyorum. İfadenin benimle ilgili olan kısmı bütünüyle asılsızdır, benim dışında neler olup bittiği hakkında bilgim yoktur. Bahsi geçen araçlar ve para transferleriyle alakalı bir dahilim bulunmamaktadır, paraların ve araçların benimle hiçbir alakası yoktur, hakkımdaki ifadeler yalan iftiradan ibarettir" dedi.

"Hakkımda beyanda bulunduğu bahsedilen kişilerin beyanlarını asla kabul etmiyorum"

Şüpheli Daka ifadesinin devamında, "Tarafıma sorulan hiçbir sorunun delillendirilmeden, üzerinde düşünülmeden tarafıma sorulduğunu gördüm. 3 gündür hukuksuz bir şekilde gözaltında tutuluyorum. Hakkımda beyanda bulunduğu bahsedilen kişilerin beyanlarını asla kabul etmiyorum, doğru olmadığı Savcılık tarafından da anlaşılabilecek. Bu beyanlar doğrultusunda hakkımda yürütülen bu hukuksuz süreci kabul etmiyorum, tarafıma yöneltilen sorular benimle ilgisi olmayan sorulardır. Bu durum da soruşturmanın iyi niyetli olarak yürütülmediğini göstermektedir. Bu hukuksuz duruma son verilerek derhal serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA DEMİR - 3.Sayfa
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