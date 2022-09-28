Ava gidiyorum dedi, bir daha geri dönmedi 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun her yerde aranıyor. Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun her yerde aranıyor. Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Durmuş Tosun sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tosun'u aramak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri arabasını Habipler Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Durum AFAD Aydın İl Müdürlüğü'ne de bildirilirken, AFAD ve jandarma ekipleri bölgede Tosun'u bulmak için aramalarını sürdürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Germencik Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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