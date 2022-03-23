Av yasağı başlıyor, uymayanlara cezai işlem uygulanacak

SİVAS (İHA) - Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sularda 3 ay boyunca uygulanacak olan av yasağının 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.

Sivas İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından av yasağına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelindeki göl, gölet, baraj, akarsu gibi üç ay boyunca uygulanacak "Sazangiller ve Yayın Balığı Av Yasağı" 1 Nisan'dan itibaren başlıyor. 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ" ile "5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ "çerçevesinde, sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecektir. Tebliğlere göre; iç sularımızda 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasaktır. Akarsularımızda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbesttir" ifadelerine yer verildi.

Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak

Açıklamanın devamında ise, "Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında 'stok tespit belgesi' bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir. Avlanmanın yasak olduğu tarihler arasında avlanan ve su ürünlerini satan kişi/kişiler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlem uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa