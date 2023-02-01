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Av tüfeğiyle canına kıydı

3. Sayfa Haberleri

Av tüfeğiyle canına kıydı

Düzce'de av tüfeği ile kendini vuran vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de av tüfeği ile kendini vuran vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Beyören Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ruhşen Özveren isimli şahıs, bunalıma girerek av tüfeği ile kendini vurdu. Silah sesini duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Özveren, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özveren'in cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akçakoca Düzce 3. Sayfa Haberler

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