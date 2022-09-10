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Av tüfeğini temizlerken yengesini vurdu

3. Sayfa Haberleri

Av tüfeğini temizlerken yengesini vurdu Zonguldak'ta bir şahsın av tüfeğini temizlerken vurduğu yengesi hayatını kaybetti.

Av tüfeğini temizlerken yengesini vurdu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir şahsın av tüfeğini temizlerken vurduğu yengesi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre Ersin T. av tüfeğine bakım yaptığı sırada silah ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği yengesi Derya Tunçdemir kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derya Tunçdemir'in annesi ve yakınları hastane bahçesinde feryat edip sinir krizleri geçirdi.

Olayda kullanılan silah ve olayın şüphelisi Ersin T. ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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