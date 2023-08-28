Yenileme süresi 1 yıl uzatıldı

1 Eylül 2023 tarihine kadar yenilenmesi gereken av tüfeği ruhsatnameleri 1 Eylül 2024 tarihine kadar bir yıl daha uzatıldı.

1 Eylül 2023 tarihine kadar yenilenmesi gereken av tüfeği ruhsatnameleri 1 Eylül 2024 tarihine kadar bir yıl daha uzatıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Ali Süler, yaptığı bilgilendirmede "Daha önce yapılan açıklamada yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolanlar için 1 Eylül 2023 tarihine kadar belgelerini yenilemeleri duyurulmuştu. Yaşanan yoğunluk dolayısıyla, mağduriyet yaşanmaması adına ruhsatname yenileme süresi bir süreyle 1 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi. - DÜZCE