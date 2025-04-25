Av Tüfeği Oynarken Yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 yaşındaki genç, oynadığı av tüfeğinin aniden ateş alması sonucu kolundan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yağcı Mahallesi'nde dedesine ait evdeki av tüfeğini alan Ü.B (19), silahla evin dışına çıktı. Burada oynadığı tüfek bir anda ateş aldı ve çıkan mermi gencin koluna isabet etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, genç adamı kanlar içinde buldu. İhbarla kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN