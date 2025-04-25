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Av Tüfeği Oynarken Yaralandı

Av Tüfeği Oynarken Yaralandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 yaşındaki Ü.B., dedesine ait av tüfeği ile oynarken tüfeğin aniden ateş alması sonucu kolundan yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 yaşındaki genç, oynadığı av tüfeğinin aniden ateş alması sonucu kolundan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yağcı Mahallesi'nde dedesine ait evdeki av tüfeğini alan Ü.B (19), silahla evin dışına çıktı. Burada oynadığı tüfek bir anda ateş aldı ve çıkan mermi gencin koluna isabet etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, genç adamı kanlar içinde buldu. İhbarla kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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