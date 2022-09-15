Üye Girişi
Haberi Paylaş

Av denetimlerinde ses cihazı ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Av denetimlerinde ses cihazı ele geçirildi

Bingöl'de gece yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında ördek, bıldırcın ve keklik avlarında kullanılan ses cihazı ele geçirildi.

Bingöl'de gece yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında ördek, bıldırcın ve keklik avlarında kullanılan ses cihazı ele geçirildi.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı olan av bölgelerinde gece ve gündüz denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, ekipler tarafından gece yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında Ormanardı Devlet Avlağı'nda, ördek, bıldırcın ve keklik avlamada kullanılan ses cihazı ele geçirildi.

Ekipler, denetimlerin sürekli olarak devam edeceğini bildirdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title