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ATV turu yapan turist kadın 50 metreden düştü

3. Sayfa Haberleri

ATV turu yapan turist kadın 50 metreden düştü

Antalya'da ATV ile tura çıkan 4 kişilik Alman ailede anne 50 metre yükseklikten şarampole düştü. Eşinin aşağıya düştüğünü gören adam aracıyla arkasından gitmeye çalışırken ağaca takılı kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bucak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Almanya uyruklu anne, baba, kızları ve Türk damatlarından oluşan 4 kişilik grup, kiraladıkları ATV ile gezintiye çıktı.

EŞİNİ KURTARMAK İÇİN PEŞİNDEN GİTTİ

Bir süre sonra Köle Deresi mevkiine gelen ailede Gabrıele Elısabeth Nıederau'nun kullandığı ATV, patika yoldan çıkarak uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanmaya başladı. Bu sırada eşinin aşağıya düştüğünü gören Mıchael Nıedarau da kullandığı ATV ile eşini kurtarabilmek amacıyla arkasından gitti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Mıchael Nıedarau'nun kullandığı ATV ağaçlara takılarak aşağıya uçmaktan kurtulurken, Gabrıele Elısabeth Nıederau ise kullandığı ATV ile birlikte 50 metre aşağıya uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sedye ile düştüğü yerden kurtarılan Gabrıele Elısabeth Nıederau, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Eşinin düştüğünü görünce ATV ile arkasından gitmeye çalışan Mıchael Nıedarau, bir an olsun eşinin yanından ayrılmayarak, onunla birlikte hastaneye gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Almanya Antalya 3. Sayfa Toplum Güncel Haberler

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