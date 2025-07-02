ATV Hırsızı Tutuklandı

ATV Hırsızı Tutuklandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen ATV hırsızlığı olayı sonrası adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli, itirazlar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce 52 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen ATV hırsızlığı olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheli şahıs, itirazlar sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bandırma'nın Paşakent Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, site içerisindeki bariyer sistemine zarar vererek ATV cinsi aracı çaldı. Hırsızlık olayının ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde, olayın faili olduğu değerlendirilen A.D. (28) isimli şüpheli tespit edildi. Şüpheli A.D.'nin daha önce çeşitli suçlardan toplam 52 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Soruşturmanın devamında çalıntı ATV, Edincik Altı mevkiinde terk edilmiş halde bulunarak mevcut durumu ile sahibine teslim edildi. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak yapılan itirazlar ve toplanan ek ifadeler doğrultusunda, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Mahkeme, şüpheli A.D. hakkında tutuklama kararı verdi. Kararın ardından yeniden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Bandırma T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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