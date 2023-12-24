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Attığı drift 20 bin liraya patladı

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Karabük'te akaryakıt istasyonunda otomobille drift atan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Karabük'te akaryakıt istasyonunda otomobille drift atan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir sürücü otomobili ile drift atarken 2 kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, plakası tespit edilen otomobile 20 bin 342 lira para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Haberler

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