Atölye yanarak kullanılmaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Düzce'de çıkan yangında bahçe mobilyaları yapan atölye kullanılmaz hale geldi. Düzce'de çıkan yangında bahçe mobilyaları yapan atölye kullanılmaz hale geldi. Akçakoca ilçesinde sapak mevkiinde Mustafa Akgün'e ait bahçe mobilyaları yapan atölyede yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akgün atölyede çalışırken atölyenin jeneratörü kısa devre yaptı. Etrafta bulunan ahşam malzemenin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında atölyede bulunan makine ve malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akçakoca Düzce 3. Sayfa Haberler

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