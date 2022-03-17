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ATM'ye para götüren nakil aracı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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ATM'ye para götüren nakil aracı alev alev yandı

Ankara'da bir bankaya ait para nakil aracı, caddenin ortasında alev alev yandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da bir bankaya ait para nakil aracı, caddenin ortasında alev alev yandı. Çevre esnafının 3 yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın güçlükle söndürüldü.

Olay, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi ile İvedik Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ATM'lere para götüren bir bankaya ait araç cadde ortasında alev aldı. Aracın motor kısmından alevler çıkması üzerine çevre esnafı yangın tüpleri ile sürücünün yardımına koştu. Yaklaşık 30 dakika boyunca 3 yangın tüpüyle müdahale edilen araç söndürülürken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"3 yangın tüpüyle söndürdük"

22 yaşındaki esnaf Hasan Tetik, öğle saatlerinde iş yerinde oturdukları esnada caddeden bağrışma sesleri duyduğunu belirterek, "ATM'lerden para toplayan banka aracının alev aldığını duyduk. Esnaf olarak korktuk biz de. Herkesin yardımı ile beraber 3 yangın tüpüyle söndürme işlemine geçtiler. 25-30 dakikalık bir sürede söndürüldü. Esnaf en azından rahatladı. Sonra herkes rahatladı zaten" dedi. - ANKARA

ATM'ye para götüren nakil aracı alev alev yandı

ATM'ye para götüren nakil aracı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ankara, Yangın, ATM, 3. Sayfa, Haberler

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