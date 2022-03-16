ATM'den para çekmek isteyen yaşlıları "yardım" bahanesiyle tuzağa düşüren dolandırıcı son işinde suçüstü yakalandı

İki yıl boyunca ilçe genelinde "yardım etme" bahanesiyle yanlarına yaklaştığı 38 kişinin parasını çeken Faruk Ş. adlı dolandırıcının, ilk belirlemelere göre 100 bin lirayı aşan vurgunu ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, para çekmek için banka ATM'lerine gelen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları, "yardım etme" bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Faruk Ş. son işinde suçüstü yakalandı. Dolandırıcının, bu yöntemle 100 bin lira civarında vurgun yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan bazı bankalara ait ATM'lerden para çekmeye çalışan emekli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların dolandırıldığı ihbarını aldı.

Yapılan yoğun ihbar üzerine harekete geçen polis, ilk olarak ATM ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini mercek altına aldı.

Aylarca adım adım izi sürüldü

Para makinelerinin başına gelen yaşlılar göz hapsinde tutularak, onlara yaklaşan ve şüpheli hareketlerde bulunan kişiler yakın takibe alındı. Adım adım şüpheli izi süren polis, yoğun çalışma sonunda failin eşkalini ve kimliğini tespit etti.

Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden, "yardım etme" bahanesiyle yanlarına yaklaştığı vatandaşların hesabındaki paraları el çabukluğu ile alan ya da kendi hesabına aktaran dolandırıcının, Faruk Ş. olduğu saptandı.

Kıraç'ta yaşlıyı dolandırdığı sırada ATM önünde suçüstü yapıldı

Bir ay süren sokak ve saha çalışmalarının sonunda şüphelinin eşkali doğrultusunda para makinelerinin yakınlarında pusu atan polis, 13 Mart tarihinde Esenyurt'a bağlı Kıraç beldesindeki bir ATM önünde faili kıskaca aldı. Para çekmek isteyen yaşlı bir vatandaşın, 'yardım' bahanesiyle yaklaşan bir kişi tarafından dolandırılmak üzere olduğunu tespit eden pusudaki emniyet ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Polisi fark eden dolandırıcı, kaçma girişiminde bulunduğu sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ATM'nin ödeme haznesindeki paraları boşaltmış

Emniyete götürülen Faruk Ş.'nin, ATM'lerde para çekme işlemi yapan mağdurların yanına yaklaşarak cihazların işlem bitiminde, önce kartı ardından parayı vermesinden istifade ettiği belirlendi. Şüphelinin, ATM'nin arızalı olduğu ve başka bir ATM kullanmaları gerektiği konusunda mağdurları yönlendirerek ikna ettiği, daha sonra da "işlem" bahanesiyle yaklaştığı ATM'de, mağdurlara ait paraları ödeme haznesinden aldığı anlaşıldı. Benzer yöntemle şu ana kadar 38 yaşlı ve yardıma muhtaç kişiden yaklaşık 100 bin liranın üzerinde vurgun yapan Faruk Ş., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 14 Mart'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.