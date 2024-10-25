Atm'de unutulan karttan para çeken şahıs gözaltına alındı

KAYSERİ - Kayseri'de ATM'de unutulan karttan para çeken şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çekilen parada sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre; Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Yavuz Selim Sultan Caddesi'nde bulunan bir ATM'de unutulan karttan 10 bin TL para çekildi. Kart sahibinin durumu fark edip ihbar etmesi üzerine Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, parayı çeken şahsın gören İ.K. olduğunu tespit etti. Ekipler şüpheliyi gözaltına alırken, çekilen 10 bin TL'de eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Kayseri Emniyeti'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.