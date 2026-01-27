Haberler

Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Güngören'de bıçaklı kavga sonucunda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesine mesajlarla tehdit gönderen 5 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Ayrıca Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay tarihi sonrasında telefon aracılığında gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, F.K (31) isimli Şanlıurfa'da gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
