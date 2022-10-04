Atıyla böyle uçtu, kırbaçlayıp yoluna devam etti

Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan göçebe oyunlarında yaşanan talihsiz at kazası kameraya yansıdı. Yarış pistinin yanındaki bariyerlerin üzerinden atıyla uçan ve atıyla kendisini yerde bulan binici ayağa kalkıp hayvanı kırbaçlayarak yoluna devam etti.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesi İznik Gölü'nün kıyısında düzenlendi. 120 ülkeden 3 bin sporcu hafta sonu yarışlarda görücüye çıktı.

Kökpar-kökbörü diğer adıyla at üzerinde oğlak yakalama olarak bilinen oyunda oğlak derisini rakibin kalesine bırakmaya çalışırken bir at binicisiyle birlikte oyun alanının dışına çıkarak yere düştü. Arkadaşları yardımıyla atın altından kurtarılan kişi tekrar ata binerek oyuna devam etti.

Kaza anı ise kameraya saniye saniye yansıdı. Binicinin atını ayağa kalkıp yol aldıktan sonra kırbaçlaması ise dikkat çekti. - BURSA