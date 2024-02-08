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Atina'da öğrenciler özel üniversitelere karşı protesto düzenledi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için sokağa çıktı. Öğrenciler, özel üniversitelerin kurulmasıyla üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini savundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için yeniden sokağa indi.

Yunanistan'da özel üniversite kurulmasına karşı gösteriler devam ediyor. Başkent Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için bir kez daha sokağa indi. Öğrenciler, özel üniversitelerin kurulması ile üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini yineleyerek, "Özel üniversitelere hayır" yazılı pankartlar açtı. Öğrenciler, sık sık "Özel üniversiteleri kuramayacaksınız, tüm üniversiteler kamusal kalacak" sloganı attı. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunanistan 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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