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Atina'da bir kadın Akropolis'teki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Atina'da bir kadın Akropolis'teki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Akropolis'teki kayalıklardan düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Akropolis'teki kayalıklardan düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan dünyaca ünlü Partenon Tapınağı'nın da yer aldığı Akropolis'te, 47 yaşındaki bir kadının kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan vatandaşı olan kadının, bir süredir psikolojik destek aldığı belirtilirken, Yunan polisinin kadının ölümünün ihmal mi kaza mı yoksa intihar mı olduğunu anlamak için müfettiş ekibi kurduğu ifade edildi.

Attika Ovası'nda yer alan Akropolis, 152 metre yükseklikteki kayalık bir alan üzerine kurulu turistik bir bölgedir. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan 3. Sayfa Haberler

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