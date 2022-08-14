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Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı

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Atıl durumda olan fabrika alev alev yandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kullanılmayan bir ilaç fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kullanılmayan bir ilaç fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Kartepe ilçesinde atıl durumda bulunan bir ilaç fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple fabrika çatısında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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