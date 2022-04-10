Atık su kanalına düşerek yaralandı, imdadına motosikletli polis timleri yetişti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de tren yolundan karşı tarafa geçmek isterken 3 metrelik atık su kanalına düşen 34 yaşındaki vatandaşın imdadına motosikletli polis timleri yetişti. Beton zemine düşmesi neticesinde yaralanan vatandaş, halat yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale Gürler Mahallesi'ndeki 695. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Ekspres tren yolundaki duvardan karşı tarafa geçmek isteyen İbrahim Coşkun, dengesini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki atık su kanalına düştü. Beton zemine düşmesi neticesinde ayağa kalkamayan 34 yaşındaki Coşkun'un imdadına ise bölgede devriye gezen motosikletli polis timleri yetişti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanala giren itfaiye ve sağlık görevlileri, yaralı vatandaşı sedyeye bağladı. Merdiven ve halat yardımıyla kanaldan çıkartılarak ilk müdahalesi ambulansta yapılan İbrahim Coşkun, Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Coşkun'un kafasından yaralandığı ve ayağında da incinme olduğu öğrenildi.