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Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı

Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigaraların, atık kağıt ve çöp toplama arabasından çıkması dikkat çekerken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık operasyonu düzenledi. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 3 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ile 64 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigaraların, atık kağıt ve çöp toplama arabasından çıkması ise dikkat çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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