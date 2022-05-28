Atık kağıt kamyonetinden 2 kilo metamfetamin çıktı - Haberler

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Atık kağıt kamyonetinden 2 kilo metamfetamin çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Atık kağıt kamyonetinden 2 kilo metamfetamin çıktı

Adana polisinin takip edip durduğu atık kağıt taşıyan kamyonetten 2 kilo metanfetamin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Adana polisinin takip edip durduğu atık kağıt taşıyan kamyonetten 2 kilo metanfetamin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, D-400 Karayolu'nda seyir halindeki atık kağıt ve plastik yüklü bir kamyoneti takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracı, bir sokakta durdurdu. Sürücü U.B. (31) ile yanındaki H.G.'nin (36) indirildiği araçta narkotik köpek 'Tinga' ile arama yapıldı. Tinga'nın, kamyonetin kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada çöp yığınlarının arasına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, ifadesinde uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B. ile H.G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Metamfetamin, uyuşturucu maddeleri arasında stimülan olarak da bilinen, sinir sistemindeki hücreleri uyararak etki gösteren bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Metamfetamin Uyuşturucu Polis Adana Haberler

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