Otoyoldaki atığın altında ısıya duyarlı dron ile arama yapılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan ve Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına sızan atık sonrası biriken çamur yağının altında ısıya duyarlı dron ile arama yapıyor. Yapılan arama ile çamur yığını altında araç ve insan kalıp kalmadığı kontrol ediliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmına Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ait atık havuzunda bulunan atık bilinmeyen bir nedenle sızdı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isıya duyarlı dron ile arama yapılıyor

Bölgede çalışmalarına devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bir taraftan otoyoldaki atığı temizlemeye çalışırken diğer taraftan da ısıya duyarlı dron ile arama çalışması yapıyor. İtfaiye ekipler, çamur yağının hemen üzerindeki havalandırdıkları ısıya duyarlı dron ile çamur yığını altında araç yada insan kalıp kalmadığını kontrol ediyor.