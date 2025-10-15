Haberler

Ateşkes Anlaşması Kapsamında 45 Filistinli Cenazesi İsrail'den Teslim Alındı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den Kızıl Haç aracılığıyla 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını açıkladı. Yapılan esir takası kapsamında toplam cenaze sayısı 90'a ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'den 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 45 Filistinlinin cenazesinin teslim alındığını belirterek, "İsrail güçleri tarafından bugün Kızıl Haç aracılığıyla teslim edilen 45 cenaze ile birlikte teslim alınan cenaze sayısı 90'a ulaştı" ifadelerini kullandı. Bakanlık, cenazelerin kimlik tespitinin ardından ailelere teslim edileceğini açıkladı.

Hamas ise anlaşma kapsamında bugüne kadar 8 cenazeyi İsrail'e teslim etti. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını açıkladı. - GAZZE ŞERİDİ

