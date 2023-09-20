Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.