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Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan bir gencin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti. Videoda yer alan lise öğrencisi 17 yaşındaki şüpheli A.E.S., İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. A.E.S., sevk edildiği adli makamlarca "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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