Atatürk Odası'na Ziyaretçi Akını
Edirne'de düzenlenen anma töreninin ardından Atatürk'ün konakladığı Atatürk Odası'na yoğun ilgi var. Ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturarak odanın kapılarını açılmasını bekliyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci vefat yıl dönümü nedeniyle Edirne'de anma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenin ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Atatürk'ün Edirne'yi ziyaret ettiği esnada konakladığı Atatürk Odası ziyarete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Odası önünde yoğun kuyruk oluştu. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa