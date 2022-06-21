Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Haberler

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Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı Tarihi Atatürk Köprüsü (Unkapanı), ve Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açıldı.

Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

İSTANBUL - Tarihi Atatürk Köprüsü (Unkapanı), ve Galata Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatılarak, deniz trafiğine açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Atatürk (Unkapanı) köprüsü ve Galata köprüsünün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonrası, Atatürk Köprüsü, 02.30 ile 03.30, Galata Köprüsü ise 01.30 ile 04.30 saatleri arasında yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı. Köprülere giden yollarda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kapatılan köprülere gelen vatandaşlar Haliç Köprüsüne yönlendirildi.

İBB'den yapılan duyuruda, "Atatürk (Unkapanı) köprüsü 21 Haziran 2022 saat 02.30-03.30, Yeni Galata Köprüsü ise 01.30-04.30 arası araç ve yaya trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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