Atatürk Havalimanı yolunda araç alev alev yandıAtatürk havalimanı yolunda bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Havalimanı yolunda araç alev alev yandı

İSTANBUL(İHA)-Atatürk havalimanı yolunda bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 16.20 sularında Atatürk havalimanı yolunda meydana geldi. Edirne'den bilgiye göre bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı.Araç kısa sürede alev topuna dönerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.