Ataşehir Kayışdağı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ataşehir Kayışdağı'nda çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlatıldı.

Ataşehir Kayışdağı'nda çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Kayışdağı ormanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

