Ataşehir Finans Merkezi'nde Kaldırım Göçüğü: Bir Yaralı

Güncelleme:
Ataşehir Finans Merkezi'nde meydana gelen kaldırım göçüğünde bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ataşehir Finans Merkezi'nde kaldırımda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi yaralandı.

Olay, Ataşehir Finans Merkezi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldırımda çökme yaşandı. Bir kişi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yaralı şahsı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
