Ataşehir'deki Otelde Yangın: 5 Yaralı

Ataşehir'de bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin eksi 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangında 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ile otelin üst katında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL