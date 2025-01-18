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Ataşehir'deki Otelde Yangın: 5 Yaralı

Ataşehir'deki Otelde Yangın: 5 Yaralı
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Ataşehir'de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı. Olayda 3 kişi ağır, 2 kişi hafif yaralandı ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak mahsur kalanları kurtardı.

Ataşehir'de bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin eksi 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangında 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle ile otelin üst katında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çalışmaların ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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