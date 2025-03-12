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Ataşehir'deki İnşaatta Yangın Çıktı

Ataşehir'deki İnşaatta Yangın Çıktı
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Ataşehir'de inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, kesim sırasında çıkan kıvılcımdan kaynaklandı.

Ataşehir'de inşaat halindeki binada çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Dilek Sabancı Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki eski alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kesim sırasında çıkan kıvılcımdan dolayı yalıtım malzemesi yandı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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