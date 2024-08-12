Ataşehir'deki İnşaat Şantiyesinde Yangın Çıktı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde çıkan yangında, alevler metrelerce yükseldi ve şantiyede hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında şantiyede hasar oluştu.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Ataşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Çıkan yangında inşaat halindeki binanın ikinci katı kısa sürede alevlere teslim oldu. Şantiye personelinin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, büyük hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - İSTANBUL