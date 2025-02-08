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Ataşehir'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Ataşehir'de meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kazada 6 aracın karıştığı belirtiliyor ve olay yerinde incelemeler sürüyor.

Ataşehir'de bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, 3.30 sıralarında TEM Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda henüz nasıl meydana geldiği bilinmeyen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bağlantı yolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri de kazanın gerçekleştiği yere gelerek inceleme çalışmaları yaptı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici ile kaldırılması ile Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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